Franco Gallardo visitó a Margarita para pedirle disculpas por el malentendido con la camioneta de María Teresa De La Puente. En esa conversación, Margarita le terminó confesando que Belén ya no siente nada por él. El joven decidió acudir con la hija de Techi para que le pueda aclarar la situación. “Margarita me dijo que yo ya no te gusto”, comentó.

“No me importa lo que le digas a Margarita, me importa lo que me digas a mí”, sostuvo el jovencito. “Quiero saber si estoy aquí de tonto o no. Quiero saber si tengo o no posibilidades contigo”, añadió esperando que Belén le diera una respuesta, ya sea positiva o negativa. “Franco, me estás presionando con esa pregunta”, respondió Belén.

“Ya ha pasado un montón de tiempo, Belén. Para recuperar la confianza hay que poner un poco de esfuerzo”, sentenció Franco. Al ver que Belén no le daba una respuesta, se arriesgó en darle un beso, el cual fue correspondido. Pero finalmente Belén le aclaró que todavía tiene cosas que solucionar, dejándolo en el aire.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.