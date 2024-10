María Teresa De La Puente está intentando descifrar y comprender qué es lo que realmente sucedió con Conchita. “¡¿Conchita está viviendo en mi casa?!”, preguntó. Tras ello, comenzó a investigar quién pudo darle la información sobre su mudanza

“¿Cómo se enteró? ¿Así tan rápido?”, consultó. Goyo, no dudó en responder todas sus dudas. “No es porque me quiera meter, pero ya que usted me preguntó o quiera ser chismoso, pero yo que usted mejor le pregunto a Pepe Toño…”, comenzó diciendo.

Techi y Manuel Gallardo aún no entienden quién es “Pepe Toño”, así que Gregorio fue más explícito. “El marido de la aquí presente, estuvo en la casa conversando con Conchita, pero yo no quiero pecar de bocón”, sentenció el trabajador de “El Tiburón”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.