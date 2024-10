Gracia intentó ingresar en profundo silencio a su casa para no despertar a ninguno de sus familiares. Cuando estaba a punto de subir las escaleras, se encontró con José Antonio, quien la estaba esperando. “Buenas noches, Gracia”, comentó.

“Pensé que estabas durmiendo, ¿me estabas espiando?”, consultó la mayor de las Rizo Patrón. “¿Dónde andabas?”, volvió a preguntar su padre. “Nada, salí a tomar aire. Con todo lo que pasó no podía tomar aire, no quería despertar a mis hermanas”, se excusó.

Sin embargo, el aún esposo de Techi desea indagar más sobre la situación. “Te conozco y siento que me falta una pieza de este rompecabezas. Yo te voy a apoyar siempre, pero siento que me falta algo que hay que saber acá. Una tercera persona en la historia….”, sentenció. La jovencita se defendió. “No, ¿cómo se te ocurre? No hay ningún tercero, te lo juro”, acotó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.