Felipe Arosamena llegó hasta la casa de María Gracia Rizo Patrón para conversar acerca de lo que pasó entre ella y Salvador Gallardo. “Todo esto que ha pasado me tiene pésimo, pero creo que necesito conversar contigo, aclarar las cosas, creo que lo necesitamos”, expresó el estudiante de medicina. Por su parte, la hija de Techi se mostró bastante agradecida por esta oportunidad que le está dando.

“Para mí ha sido muy duro saber lo que pasó entre Salvador y tú”, manifestó Felipe. Gracia aceptó su culpa y mencionó que no podría decir algo que la pueda defender. “Sentí mucha rabia, mucha espina, mucha decepción. No sabes cómo me duele saber que una persona me traiciona de esa manera”, agregó Pipo.

Cuando se pensó que Felipe le iba a poner punto final a la relación, sorprendió diciendo que aún quiere contraer matrimonio con ella. “No te quiero perder Gracia, voy a tener que aprender vivir con esto y necesito que me ayudes”, expresó. “¿Qué significa esto? ¿Me vas a perdonar?”, dijo Gracia muy impactada. “Sí. A pesar de lo que pasó, yo me quiero casar contigo”, sentenció el muchacho.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.