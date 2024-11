Canchita Centeno mencionó las únicas tres cosas de las que se arrepiente de no hacer en el programa. “Cosas de las que me arrepiento en el gran chef… Número uno, no haberme chapado a Erick Delgado antes de que sea eliminado”, comenzó diciendo.

Tras ello, agregó que también se lamenta de lo siguiente: “Me arrepiento de no haberle sacado la invitación de matrimonio a Alejandra Baigorria…”, sentenció.

Este sábado 23 de noviembre se vive la segunda noche de la ronda FINAL de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los tres participantes que continúan en competencia lucharán por alzar la ansiada Olla de Oro, ¿quiénes pasarán a la gran final?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.