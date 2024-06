Manuel Gallardo acudió a la casa de las Rizo Patrón luego de que el robo en la panadería de Don Bernardo saliera hasta en las noticias. Cuando el peligro ya había acabada, el “Tiburón” tenía planes de volver a su hogar, pero La Cocó impidió su salida y le hizo un pedido muy especial. “¿Por qué no se queda un poquito más? Recuerda que somos mujeres solas y somos miedosas”, expresó la abuelita.

Sin embargo, “El Tiburón” recalcó que también tenía unos hijos a los que cuidar. “Bueno, lo que pasa es que tengo que ir a cuidar a mis hijos”. No obstante, La Cocó no estaba dispuesto a aceptar un “no” como respuesta. “¿Por qué no te quedas hasta que llegue Techi? Recuerde que me puedo desmayar en cualquier momento”, respondió, intentando persuadirlo.

Manuel poco a poco está siendo convencido a quedarse. “Mientras tanto puede recostarse en el sillón, ver televisión. Siéntase como en su casa, digo, para que conozca algo más que el balcón”, sentenció La Cocó, haciendo que finalmente se quede en su casa.



¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.