Finalmente Felipe Arosamena aceptó la salida de María Gracia Rizo Patrón después de haber terminado abruptamente. A pesar de ello, él no mostraba su mejor cara en la salida, se le notó bastante mortificado y a Gracia con ganas de intentar resolver las cosas. La jovencita hizo su mejor intento para entablar una conversación, pero él estuvo a la defensiva todo el tiempo. “Bueno, yo quería que nos juntáramos y ver si había la oportunidad de darnos una segunda oportunidad”, expresó Gracia.

Eso parece haberle molesto más a ‘Pipo’, quien no tuvo reparos en mandar tremendo comentario: “Estamos totalmente en otra. Yo vine aquí para saber que me sacaste la vuelta con Salvador. No tengo ninguna duda de eso”, sentenció. Gracia continuó haciendo su mejor esfuerzo para que no descubriera su infidelidad. “Felipe basta de mentiras yo no te saqué la vuelta”, respondió.

Por su parte, Felipe ya dejó de creer en la hija de Techi. “Me traicionaste, Gracia. Llevábamos años de enamorados y me engañaste con el primer tipo que se te cruzó”, respondió. “Me dejaste destrozado… Yo no voy a volver contigo. Me perdiste para siempre”, sentenció el estudiante de medicina.



¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.