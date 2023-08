“Quién es ese hombre”: 2 datos de la exitosa canción de Pasión de Gavilanes que no conocías

“¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Yo soy su mujer”. Esta es una estrofa que muchos deben recordar. Esto se debe a que pertenece a la canción ‘Fiera inquieta’, el himno de “Pasión de Gavilanes”.

Y aunque muchos recuerdan la letra, pocos saben, quién interpreta la famosa canción. Esta melodía estuvo seis semanas en el número uno de discos más vendidos durante el 2003. Aunque la mayoría de fans se saben la letra de memoria, hay dos datos de la canción que muchos quizá desconozcan de ella: su verdadera cantante y la relación que tiene con Shakira.

Dentro de la telenovela podíamos ver al personaje de Rosario Montes enamorar a todos los televidentes con su interpretación de esta canción. Sin embargo, se sabe que ella no es la cantante original. Detrás de “Fiera inquieta” se encuentra la voz de Ángela María Forero Chadid. La cantante nació en Bogotá y es prima lejana Shakira. Ella formó parte de la banda sonora de la telenovela, pero en aquel entonces no era alguien conocida.

La producción de “Pasión de Gavilanes” publicó dos álbumes de la teleserie en el año 2004. En ella, la artista interpretó la mayoría de las canciones. Además de “Fiera inquieta”, otros temas que consiguieron una gran fama fueron “Vete”, “Sobre el fuego” y “Dulce pesadilla”.

Ángela María Forero Chadid actualmente se encuentra alejada de la música. Ella está dedicada a su rol como madre. Sin embargo, antes estuvo por cuatro años cantando en una orquesta de cumbia llamada “La sonora dinamita”.

