Vicky se decepcionó de Ramón por confesarle su amor a días del matrimonio y le pone punto final a su amistad | Papá En Apuros Cap. 89

En el capítulo 89 de Papá en Apuros, Ramón no tuvo mejor idea que confesarle sus sentimientos a Vicky. Sin embargo, lejos de se correspondido, ella no tomó para nada bien la noticia. “Ramón tu no puedes estar enamorado de mí porque soy tu amiga y los amigos no se enamoran. Bueno, y si se enamoran es por confusión, no es amor”, expresó Vicky.

Ramón siguió insistiendo en que lo que sentía por Vicky era verdadera y le recordó la vez que se besaron. El papá de Julieta le reveló que para él fue muy especial. Para la mamá de los Quiroz, esto no significó nada y afirma que todo fue una confusión, por lo que no se debe de volver a repetir. “Claro, fue importante porque me di cuenta que te quería tanto que tenía ganas hasta de besarte, pero de una forma de cariño, de agradecimiento”, intentó excusarse.

La cosa no quedó allí, Vicky se enojó con Ramón por hacer este tipo de confesiones a pocos días de que contraiga matrimonio con Jorge. “¿Cuál era el sentido de esta declaración? ¿Qué seamos amantes? No era necesario. No es justo, tu y yo hemos sido amigos del alma, amigos de la vida entonces ¿Qué fue? ¿Fue mentira?”, manifestó. “Hasta aquí llegamos, estamos amistad que al parecer nunca existió, llegó a su fin”, sentenció.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.