Vasco grabó el beso de Cristóbal Seminario y Bárbara: ¿Qué planea hacer con el video? | Papá en Apuros Cap.62

En el capítulo 62 de “Papá en Apuros”, Vasco Seminario le confesó a su hermanita Marina que él había grabado el beso que se dieron Cristóbal y Bárbara en la casa. La pequeña no se quiso quedar con la duda y vio la grabación.

“¿Y esto cuándo pasó?”, le consultó su hermana menor. “No, no, no, eso no se dice. Y tú tampoco puedes decirle a nadie que yo te mostré esto porque te lo juro que voy y quemo todos tus peluches. Quemo todos tus juguetes”, le respondió Vasco.

Aunque, la pequeña no se dejó intimidar: “Si tú haces algo, yo te rompo la computadora o puede que se me caiga alguna bebida en tu teclado o tu celular en el water”. “Bueno, yo no rompo nada y tú no mojas nada. Tregua. Pero no puedes hablar. ¿Trato de hermanos?”, cedió Vasco.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.