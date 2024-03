Trini somete a Vasco a tener una relación y se niega a aceptar un NO como respuesta | Papá En Apuros Cap. 90

Desde que Trini se confesó con Vasco, hace hasta lo imposible para que puedan tener una relación en la que ambos se involucren al 100%. Sin embargo, el hijo de Martin Seminario no parece estar muy seguro de que la chica sea su pareja. Aparentemente no desea que esto se haga público.

Esto no le importa en lo absoluto a Trini, quien quiere presentarle a su familia lo antes posible. “Si nosotros estamos tienes que conocer a mis papás y mis hermanos”, expresó. Al oír esto, Vasco quiso salir corriendo y se negó rotundamente. “Yo no quiero tener enamorada”, sentenció.

Trini no quedó contenta con su respuesta y prácticamente lo obligó a entablar algo oficial con ella. “A ver, Vasco. Tu no has tenido enamorada antes. Entonces no sabes si es bueno o malo. Fin de la conversación. Nosotros estamos”, sentenció.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.