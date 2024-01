No salió como esperaba: Martín le pidió a Natalia que se vaya de su casa | Papá en Apuros Cap. 61

La echó. En el capítulo sesenta y uno de Papá en Apuros, Martín y Natalia hablaron sobre lo ocurrido el día de la boda. Ambos pensaron en buscar al esposo de Natalia, pero antes Martín le reveló que había algo que hacer.

“Tu suegra lo único que quiere es que me vaya de la casa”, le comentó Natalia al padre de sus hijos. Ante ello, el capitán de fragata le reveló que debe mudarse. “Ahora lo que tenemos que hacer es pensar donde vas a vivir con Barbarita. Tú sabes que mientras no estemos casados, no podemos vivir juntos”, le dijo directamente.

Natalia, se quedó sorprendida ante la declaración de Martín. “Entiendo que estés protegiendo tu trabajo, pero podemos hablar. Yo no me puedo ir de esta casa”, señaló. Pese a ello, Martín no cedió: “Tenemos que guardar las formas. Yo tengo que cumplir”.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.