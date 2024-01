Papá en Apuros Cap. 49: Martín Seminario y Julieta Olaya tendrán la tan esperada conversación

Las sorpresas no dejan de llegar en “Papá en Apuros”. Esta noche, todos los hijos de Martín Seminario tienen una actitud positiva con Natalia Rodríguez, lo que causa el asombro del capitán. Por otro lado, Emilia va en busca de Lucho y le pide que no se vaya.

Además, los hermanos Quiroz tienen ciertos problemas en el amor. Jhonatan tiene serio problemas con Luna y Stephanie Quiroz recibe consejos de Pedro sobre su relación con Cristóbal. Por último, Martín Seminario y Julieta Olaya tendrán la tan ansiedad conversación.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lista completa de actores confirmados que participan de “Papá en Apuros”

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.

¿Qué pasó en el episodio 48 de “Papá en Apuros”?

En el reciente episodio, Marina intentó ayudar a Vasco para que le expresara sus sentimientos a Trinidad; sin embargo, esta idea no trajo buenos resultados. Motivado por su hermana menor, el hijo de Martín se animó a escribirle a su compañera de colegio para decirle que le gustaba, pero ella nunca contestó el mensaje.

Stephanie no aguantó más las acciones de Bárbara para separarla de Cristóbal. La hermana de Matías confrontó a su ex mejor amiga, haciéndole una dura advertencia. “Te lo podré sencillo: Déjame tranquila con Cristóbal. Ya no somos amigas. Te separas de él o te vas a arrepentir”, expresó Stephanie.

