Papá en Apuros, capítulo 57 ADELANTO: Bárbara besará a Cristóbal frente a Elvis y Stephanie

En el capítulo 57 de Papá en Apuros, Bárbara no se dará por vencida e irá nuevamente tras Cristóbal. “¿Te gusto un poquito? Yo creo que sí y que te estás acordando del último beso que tuvimos”, dijo la hija de Natalia. Aunque en un primer momento Cristóbal se negó, Bárbara se ofreció a recordárselo, dándole un beso. Esta inesperada escena será presenciada por Stephanie, Elvis y Jhonatan.

Por otro lado, Natalia, con otras intenciones, le ofrecerá una invitación a su boda a Julieta. La chorrillana se sorprenderá al saber del nuevo compromiso del capitán de fragata. Finalmente, se le cumplirá el sueño a Ramón y Vicky lo besará. ¿Será cierto?

Mira AQUÍ el capítulo 57 de “Papá en Apuros”

¿Qué pasó en el último episodio?

Luego de la intensa discusión que tuvieron, Bárbara se arrepintió y para reconciliarse con su amiga Luna, le llevó un pañuelo blanco como símbolo de paz. “Luna, en verdad quería pedirte disculpas. No quiero que estés enojada conmigo”, le pidió. Ante ello, Luna le confesó que ya la había perdonado. “Bárbara, yo no soy una persona rencorosa. No estoy enojada contigo. Acepté que tú eres así y no puedo hacer nada”.

Tras haber terminado con Cirstóbal, Stephanie se encontraba de mal humor que la llevó a contestar mal a su mamá Vicky. Jhonatan se molestó por esa actitud y le gritó frente a su madre y Matías. “No entiendes nada Jhonatan, por eso estás solo”, señaló Stephanie . Sin embargo, Jhonatan continúa siendo duro con ella y le dice: “Prefiero estar solo a estar como tú. Seguro ahora te vas a ir corriendo a los brazos de Pedro”, exclamó el cadete Quiroz.