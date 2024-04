Papá en Apuros Capítulo 127: Julieta sentencia que NO se casará con Martín, pese a súplica de Marina

La pequeña Marina Seminario está haciendo todo lo que está al alcance de sus manos para que su papá Martín y Julieta puedan volver a ser felices juntos. Por eso, en la celebración de su cumpleaños, la hija de Martín hizo un pedido especial: “Yo pedí que, para ser una familia muy feliz, mi papá y Julieta se casen”.

Esta declaración dejó totalmente sorprendidos a Martín y a Julieta, quienes no reaccionaron inmediatamente tras escuchar a Marina. Pero, una vez analizada la situación, la chorrillana fue la primera en pronunciarse y dejarle clara la situación a los niños Seminario.

“Yo quiero (a Martín), le tengo mucho cariño, pero nosotros no nos vamos a casar. Tener un compromiso con alguien es algo que hay que cumplir. Yo me voy a casar con Matías y su papá va a tener un hijo con la señora Natalia. Nosotros no le podemos hacer daño a la gente que queremos”, dijo Julieta.

Al escucharla, Marina, Luna y Vasco se pusieron un poco tristes porque no la tendrán en su familia.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.