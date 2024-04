Papá en Apuros Cap. 126:  Martín y Julieta protagonizan romántica despedida

Martín Seminario y Julieta Olaya acordaron juntarse para despedirse antes de que se marche a Piura. Ambos se reencontraron en la playa y protagonizaron una romántica despedida en la que abrieron su corazón y se dijeron de todo. “No te voy a molestar más, no te voy a insistir para que puedas iniciar esta nueva vida con Matías. Lo que más quiero es que tu seas feliz”, comenzó diciendo el comandante.

A pesar de que la chorrillana ha tratado de mostrarse distante, finalmente terminó mostrando sus verdaderos sentimientos. “Usted siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón. Te voy a guardar en un espacio chiquito, donde no le haga daño a nadie”, expresó.

Al estar tan juntos, estuvieron a punto de darse un beso. Sin embargo, la joven decidió poner un alto. “Perdóneme señor, Martín. No lo puedo besar, me voy a casar”, acotó muy segura de lo que estaba diciendo. “No deje de sonreír nunca, porque su sonrisa me hace muy feliz”, finalizó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.