Papá en Apuros Capítulo 122: Martín le dedica conmovedoras palabras de despedida a Julieta  

Martín Seminario fue al muelle en busca de Julieta para agradecerle personalmente por cómo ayudó a su pequeña cuando se perdieron en mar abierto. Cuando la jovencita se percató de su presencia, se impactó, pues busca que desligarse por completo del comandante. “Perdóname por venir sin avisar, tengo que hablar contigo”, fue lo que mencionó Martín.

Julieta Olaya no quiso intercambiar mucho con él. “Creo que ya nos dijimos todo por teléfono”, fue el cortante comentario que hizo. “Necesitaba agradecerte en persona por salvarle la vida a mi hija. Eso es impagable, no sé qué sería de mí si Mariana no estuviese…”, añadió el Capitán de Fragata.

En ese sentido, resaltó que quisiera que pueda visitar a sus hijos antes de mudarse a Piura. “Para mis hijos sería muy bonito si puedes pasar a despedirte de ellos”, expresó. La chorrillana le dijo que la verían en su boda con Matías. “Te deseo mucha suerte en tu nueva vida y que seas muy feliz”, se despidió.

Mira aquí la entrevista inédita de Jano Baca

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.