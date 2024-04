Papá en Apuros Capítulo 121: Natalia se burla de la millonaria cuenta bancaria de Jorge al pensar que es falsa

Jorge Arrarte decidió mostrarle su cuenta bancaria a a Natalia Rodríguez pensando de que el bebé se encontraba enfermo y necesitaba de apoyo económico. Sin embargo, la secretaria no reaccionó de la mejor forma, pues sólo atinó a burlarse de él, creyendo de que todo era una vil mentira. “¿Ya ven? Soy millonario. Mi familia me heredó mucho dinero y he ahorrado también”, contó el instructor.

En ese sentido, ella quiso jugar con él en un tono muy sarcástico. “Jorge, ahora que nos estamos confesando cosas, yo quería comentarte algo”, mencionó. “Mi verdadero nombre es Jennifer López, pero quiero que me digan Natalia Rodríguez para que no me molesten los fans”, dijo desatando las risas de su hija también.

Jorge Arrarte no entendía muy bien lo que estaba sucediendo. Por este motivo, Natalia y Bárbara decidieron hacer el test del millonario para corroborar que de verdad tiene esa cantidad de dinero en el banco.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.