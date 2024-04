Papá en Apuros Capítulo 115: Martín le confiesa a Emilia el VERDADERO motivo por el que se irá a Piura

Martín Seminario le comunicó a su familia que aceptó el traslado de La Marina a la base naval de Paita (Piura). Por ende, todos deberán mudarse al norte del país en las próximas semanas y empezar de nuevo Esta noticia no fue tomada muy bien por los más pequeños de la casa. Por ello, la suegra de Martín intentó entender el por qué de la decisión.

TE PUEDE INTERESAR | Papá en Apuros Capítulo 113: Las miradas de amor entre Martín y Julieta frente a Matías no se detienen

En el capítulo 115 de “Papá en Apuros”, Emilia Santillana se reunió con su yerno Martín en su oficina para saber la razón detrás de su traslado al otro lado del país. “¿Estás completamente seguro de que quieres hacer eso?”, le consultó.

Por su lado, el Capitán de fragata se mostró firme en su decisión: “Por supuesto que sí. No estaría exponiendo a mis hijos así si no supiera que es lo mejor para ellos, pero tienes que confiar en mí”. Pero, para convencer a su suegra, Martín tuvo que revelar la verdad: “De verdad creo que este traslado es una oportunidad para empezar de cero como familia (…) Emilia, lo que pasa es que… Me enamoré de Julieta”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.