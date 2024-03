Papá en Apuros Cap 98 EN VIVO: Cristóbal no quiere perder a Stephanie y le confesará que aún la sigue amando

Hoy Cristóbal deberá enfrentar directamente sus sentimientos. En un conmovedor gesto, el cadete buscará a Stephanie, expresándole su deseo ferviente de que no se vaya del país. Le prometerá hacer todo lo posible para reconstruir su relación y recuperar el amor perdido. Pero las revelaciones no terminan ahí. Martín Seminario tendrá una conversación íntima con Ramón, revelando que está profundamente enamorado de su hija Julieta.

“Estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de que tu no te vayas, porque te amo. Stephi te amo”, le dice Cristóbal a Stephanie. Por otro lado, Martín no se quedó callado y le confesó a Ramón sus sentimientos. “No te va a gustar lo que te voy a decir, pero no te puedo engañar. Yo estoy profundamente enamorado de Julieta”, expresó el Capitán.

¿Qué pasó en el último episodio?

Martín decidió jugar su última carta por el amor de Julieta y fue buscarla para confesarle todo su amor. “No te quiero convencer de nada, Julieta. Solo vine a decirte que no me voy a casar con nadie y que estoy perdidamente enamorado de ti. Y esa no es una suposición, es la verdad”, le dijo Martín a la joven chorrillana.

Natalia le confesó a Bárbara que el verdadero padre de su hijo es Jorge. “Yo de verdad no puedo seguir ocultándoselo a todos, al menos en ti tengo que confiar. Son cosas que pasan. No tengo porqué darte explicaciones. Y tampoco tengo que crucificarme por eso. Yo estaba soltera y él estaba soltero y, bueno, pasó. Ahora cada uno tomó su rumbo”.

“Papá en Apuros” promete enamorar con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, el humor, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar, principales componentes de esta historia que las familias peruanas pueden disfrutar de lunes a viernes desde las 9:20 p.m. por Latina Televisión.