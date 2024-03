Papá en Apuros Cap 97 EN VIVO: Se descubrirá quién es el verdadero padre del hijo de Natalia ¿Martín o Jorge?

En el episodio de hoy de “Papá en Apuros”, Después de largas semanas de incertidumbre, los resultados de los laboratorios están listos y se llevará a cabo una gran revelación cambiará el rumbo de la trama. Natalia finalmente conocerá la identidad del verdadero padre de su hijo en camino. ¿Será Martín o Jorge?

Además de este emocionante giro en la historia, los jueces del famoso programa “El Gran Chef Famosos” harán su entrada en la trama de “Papá en Apuros”. Con el objetivo de probar la sazón y el talento culinario del restaurante de Vicky: “Ceviche y Amor”.

Mira AQUÍ el nuevo capítulo de “Papá en Apuros”

¿Qué pasó en el reciente episodio?

Bárbara se echó la culpa del video que estaba circulando en redes sobre el supuesto robo de Julieta. “Lo que pasa es que… No sé, estaba molesta. Mi mamá no tuvo nada que ver. Vi a mi mamá y al tío Martin conversar. Me dio rabia. Yo siempre quise una familia y pensé que tu la estabas destruyendo”, expresó Bárbara.

Matías fue en busca de Natalia y quedó muy sorprendido al encontrar a Jorge dentro de su casa. “¿Qué haces acá?”, preguntó muy sorprendido Matías al ver al instructor ingresando al departamento de Natalia Rodríguez. El amigo de Martín Seminario se mostró muy nervioso y no supo cómo responder. “Hola… ¿Qué tal?… Hmmm… Martín me dijo que venga para ver si Natalia necesitaba algo”, respondió Jorge.

“Papá en Apuros” promete enamorar con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, el humor, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar, principales componentes de esta historia que las familias peruanas pueden disfrutar de lunes a viernes desde las 9:20 p.m. por Latina Televisión.