Papá en Apuros Cap.57: ¡Lo logró! Finalmente Ramón y Vicky se besan a días de su matrimonio con Arrarte

Ramón y Vicky tuvieron una profunda conversación acerca de sus sentimientos, pues su boda está a la vuelta de la esquina. Por esta razón, el papá de Julieta intenta calmarla. “Tu siempre has sido una buena madre, una buena amiga. Te preocupas por todo el mundo. Todo lo haces con mucho amor, te mereces lo mejor del mundo”, expresó.

Vicky asegura que sólo quiere ser feliz, que no espera nada más. No quiere que la engañen, ni le que mientan, que no ocurra nada de lo que le hicieron en el pasado. “Me da miedo casarme y volver a meter la pata”, comentó. “Cuando uno va a dar un paso tan importante, aparecen las inseguridades. Lo verdaderamente importante… No dejes de lado tus sueños”, afirmó Ramón.

Finalmente, contó que su deseo siempre fue tener una familia grande y un hombre que se preocupe por ella. “Tienes a Jorge, a tus hijos a y mí. Siempre voy a tener a tu lado. Pase lo que pase siempre voy a estar cerca tuya”, le contestó Ramón. Luego de unos minutos muy intensos, Vicky le pregunta lo siguiente a Ramón: “¿Te he dicho que te quiero?”, luego ambos se dan un apasionado beso.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.