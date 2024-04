Papá en Apuros Cap 115 EN VIVO: Martín Seminario acepta su traslado a Piura

Este martes 9 de abril se transmite el capítulo 115 de “Papá en Apuros“. En la nueva edición, el Comandante Martín Seminario le anuncia a su familia que aceptó el traslado de La Marina a Paita (Piura), dejando asombrados a sus cuatro hijos y a su suegra.

En un avance del próximo episodio, se muestra a Martín compartiendo un almuerzo con sus hijos, donde estos expresan su deseo de no vivir en Paita. Sin embargo, la respuesta de Martín a sus preocupaciones deja a todos desconcertados cuando revela su decisión de aceptar el traslado.

“Me imagino papá que te habrás dado cuenta que nosotros no podemos vivir en Paita”, le dice Luna Seminario. “Me parece el lugar perfecto… acepté el traslado a Paita”, responde Martin a su hija.

La suegra de Martín no puede evitar cuestionar las razones detrás de esta inesperada decisión. La respuesta de Martín, al confesar su amor por Julieta. “Si no nos estamos escapando de Natalia entonces, ¿ de quién?”, pregunta Memé. “Lo que pasa es que me enamoré de Julieta”, finaliza Martín.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.