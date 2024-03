Papá en Apuros Cap. 105: Martín revela a sus hijos una posible mudanza, pero ellos se oponen

Martín Seminario recibió una llamada importante del almirante en el que le mencionó que debería irse a Paita por unos días, Martina alcanzó a escuchar esta conversación y estalló con su padre. Ahora, el comandante, se reunió con sus cuatro hijos y les contó la noticia. “¿Te están mandando a la base naval de Paita? ¿y recién te lo dicen?”, fue la primera reacción de Cristóbal.

Martín sabe que es su deber, por eso no le puso muchos “peros. Sin embargo, sus hijos decidieron oponerse rotundamente y no tomaron muy bien el comunicado. “Papá, yo no quiero que te vayas”, acotó la más pequeña de la casa. El único que le mostró soporte fue Cristóbal. “Papá, anda tranquilo, aquí todos vamos a estar bien”, manifestó.

No obstante, ninguno esperó que esto se volviera algo duradero a largo plazo. “Es otro tema que quería hablar con ustedes… Existe la probabilidad de que este traslado se vuelva permanente”, reveló Martín. En ese instante, todos se negaron.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.