Papá en Apuros Cap 104 EN VIVO: Vicky por fin aceptará lo que siente por Ramón

En el adelanto del Capítulo 104 de Papá en Apuros, Vicky tendrá una larga conversación con Ramón Olaya y por fin aceptará lo que siente por él. “Me he dado cuenta que estoy enamorada de ti”, expresó la dueña de la cevichería.

Por otro lado, Martín Seminario enfrentará retos muy difíciles. En el adelanto se ve cómo es que recibe órdenes de su superior, donde le dicen que tendrá que irse de Lima. Es así como el comandante tendrá que abandonar a sus hijos.

Mira EN VIVO el capítulo 104 de “Papá en Apuros”

¿Qué pasó en el episodio 103 de “Papá en Apuros”?

Julieta le dijo adiós a la familia Seminario. La joven chorrillana decidió cortar todo tipo de relación con la familia de Martín para así darle mayor tranquilidad a su futuro esposo. Aunque esta noticia dejó triste a los hijos del Capitán, Ramón y Matías se mostraron de acuerdo con esta decisión.

“Tengo algo importante que decirles, renuncié a la casa del señor Martín, ya no voy a cuidar a los niños”, le dice Julieta a su papá y a Matías, quienes se mostraron un poco sorprendidos. Pero a quien le afectará más esta situación será a Marina. La pequeña no aceptará que Julieta no esté más a su lado. “Julieta nunca nos dejaría solos, ¡No!”