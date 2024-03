Papá en Apuros Cap 103: Vicky sorprendida al escuchar que Jorge ya no quiere ser padre, ¿es verdad?

Jorge Arrarte se mostraba muy seguro de querer ser padre y tener un hijo con su prometida Vicky Pacheco. Pero todo cambió en el capítulo 103 de “Papá en Apuros”. En el reciente episodio, el instructor de la Escuela Naval le aseguró a su pareja que su deseo no era realmente ser padre, sino que se había convertido en una obsesión.

El hombre llegó hasta la casa de su prometida para aclararle que su amor era más grande que cualquier otra cosa. “Estaba pensando muchas cosas y he pensado que lo que más quiero en este mundo no es tener un hijo. O sea, sí quiero tener un hijo, me muero de ganas de ser papá, pero, lo que más quiero en este mundo es estar contigo”, aseguró emocionado Jorge.

Pero Vicky dudó de la veracidad de sus palabras: “¿Seguro? Porque, no sé, después no te vas a arrepentir y vas a decir ‘no, la verdad que sí quería porque yo…’”.

Así que Jorge se encargó de tranquilizarla con emotivas palabras. “No, tranquila Vicky. Me estuve acordando y siempre me obsesiono con las cosas. Ahora me obsesioné con el tema de ser papá. Por eso quise ser papá. No hay mucho que entender Vicky. Me obsesioné con el tema de ser papá. Y ya está”.

