Papá en Apuros Cap. 100: ¿Ya no irá a España? Cristóbal le jura amor eterno a Stephanie y se dan apasionado beso

Cristóbal Seminario está dispuesto a todo para reconquistar a Stephanie Quiroz. Por ello, se acercó a su casa para conversar y tratar de que no se fuera a España. En ese intento, el hijo de Martín decidió gritar a los cuatro vientos que la ama. Esto la dejó muy impactada, sin nisiquiera saber qué hacer. “¿Qué me dijiste?”, fue lo único que atinó a decir.

“Algo que jamás en la vida le he dicho a otra chica… Yo te amo, Stephie”, repitió Cristóbal, mientras que Stephanie todavía estaba petrificada. “Estoy muy seguro de lo que siento por ti y te quiero cerca no en España”, añadió el cadete. Luego de unos segundos, Stephanie decidió reclamarle por todos los problemas que tuvieron. “Pero Cristóbal, fuiste tú quien me dijo para terminar lo nuestro”, le mencionó.

El mayor de los Seminario está más que decidido a retener a Stephanie y le confesó que si llega a irse será su más grande error. Por su parte, la hermana de Jhonatan, acotó que todavía le cuesta confiar en él. “Si tu y yo volvemos, seguramente voy a estar con miedo de que me termines de nuevo y yo no quiero eso”, sentenció. Finalmente nada de eso importó y sellaron su amor con un tierno beso.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.