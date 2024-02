No fue con Juan Carlos Rey de Castro: Matilde León eligió su escena más significativa de Papá en Apuros

Escrito por Alejandra Sánchez

Cada proyecto tiene un significado especial para un actor. Y, para Matilde León, la novela familiar “Papá en Apuros” de Latina Televisión se ganó un lugar especial dentro de su corazón. Sobre todo, gracias a una de las escenas más vulnerables de su personaje Luna Seminario, hija del Capitán de fragata Martín (Juan Carlos Rey de Castro).

La actriz, al igual que todo el elenco, se sumergió por completo en el rodaje de la producción para que el producto final conquiste a los televidentes. Así que, durante las semanas de grabación, Matilde vivió diversas emociones a través de su personaje.

Pero, sin duda alguna, según contó la propia actriz a Latina Entretenimiento, la escena más significativa para ella fue una que grabó junto a una persona que no pertenecía a su familia en la novela. ¿A quién se refiere? A continuación, te lo revelamos.

¿Cuál fue la escena más significativa de “Papá en Apuros” para Matilde León?

Los meses de rodaje fueron intensos para Matilde León; sin embargo, y pese al cansancio, la actriz se esforzó en cada una de las escenas para que su personaje de Luna Seminario se gane el corazón del público. Aunque no solamente eso, sino que hubo una escena en particular que, hasta ahora, Matilde recuerda con mucho cariño. Y no, no fue al lado de Juan Carlos Rey de Castro, su papá en la ficción de Latina Televisión.

Según contó la actriz a Latina Entretenimiento, la escena que rodó junto a Luciana Blomberg –Julieta Olaya en la ficción- es la que recuerda con más cariño. Ambas protagonizaron un tierno momento en “Papá en Apuros” cuando Luna desaprueba el examen de ingreso a la Escuela Naval y se deprime por no sentirse suficiente. Al ver que no podía consolar a su hija, Martín llama a Julieta para que le brinde su apoyo a la joven.

Ambas tienen una conversación en la habitación de Luna en la que Julieta le recalca que es necesario amarse a sí misma primero. “A ver, Lunita, yo entiendo que estés triste. Pero de ahí a decir que eres tonta y que no mereces amor, eso sí no te lo permito. Tú eres una chica hermosa, llena de talento, de creatividad, de bondad (…) Necesitas mirarte con más calma y tratarte con más amor. Mira, mi mamá siempre me ponía frente al espejo y me decía ‘lo más importante es que te ames tú misma’”, aseguró la joven chorrillana en la ficción.

Al recordar la grabación de ese momento, Matilde acotó: “Me parece una escena donde me puse a la disposición completa de la vulnerabilidad. Tuve que transmitir todo ese dolor que uno puede tener por no quererse al 100%. Creo que eso le pasa a mucha gente, sobre todo en la adolescencia. Siento que con esta escena pude hablarles a todas esas personas. Y, tal vez [generar] un cambio en el sentido que estas chicas puedan cuestionarse y decirse: No necesito nada más, realmente me siento bien. Eso fue bonito”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.