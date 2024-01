Elvis explota contra Cristóbal tras beso con Bárbara y le reclama fuertemente | Papá en Apuros Cap.57

Cuando Bárbara estaba besándose con Cristóbal, de pronto llegaron Elvis, Stephanie y Elvis. Todos quedaron muy impactados por lo que estaban mirando. El primero en reaccionar fue el cadete Tangoa, quien se mostró muy afectado por la situación. “¿Oye qué pasa, qué tienes?”, gritó. “Pensé que habíamos terminado”, le dijo Bárbara.

Rápidamente Cristóbal intentó intervenir para calmar el ambiente. “Elvis, perdóname. Déjame que te explique”, acotó. Pero Elvis no quería escuchar a nadie, mucho menos al hijo mayor de los Seminario. “¿Qué vamos a hablar? ¿Tú crees que esto se les hace a los amigos?”, le preguntó. A pesar de que Bárbara se echó la culpa, Elvis decidió abrir su corazón y dijo lo siguiente: “Yo te quería, te quería para algo enserio”.

Eso no fue todo, Stephanie también decidió hablar. “¿Por ella terminaste conmigo?”, le cuestionó a Cristóbal. No obstante, Cristóbal no se saca de la cabeza la imagen de ella con su amigo. “Anda métete con Pedro, ¿ya está aquí o está en camino?”, sentenció.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.