Denisse Dibós habla sobre su casting para “Papá en Apuros”, la familia que formó con los actores, el cáncer que padeció y más | EXCLUSIVO 

La novela “Papá en Apuros” de Latina Televisión se ha convertido en la favorita del público y ahora un éxito internacional tras su reciente lanzamiento en la señal Chile. Esta ficción nacional tiene dentro de su elenco estelar a Juan Carlos Rey de Castro, Luciana Blomberg, Ximena Díaz y Denisse Dibós. Justamente la última actriz mencionada habló EN EXCLUSIVA con Latina Entretenimiento sobre lo que significó para ella este nuevo proyecto para la pantalla chica y el reto que afrontó para conseguir el papel de Emilia Santillana, la suegra de Martín Seminario.

Aunque en un principio Denisse Dibós tuvo dudas de si lograría obtener el papel de Emilia en “Papá en Apuros” ya que el casting no salió como ella esperaba; pronto la actriz peruana se dio cuenta que ese personaje era ideal para ella porque, incluso, podía prestarle su elegancia.

Además, en esta conversación con Latina confesó que sus ojos se llenaron de lágrimas durante el rodaje de una escena en particular que compartió con la pequeña Bianca Bazo, quien hace de su nieta Marina Seminario en la ficción.

Sigue leyendo para disfrutar de todas las declaraciones que hizo Denisse Dibós a Latina Entretenimiento tras la culminación del rodaje de “Papá en Apuros”.

—¿Cómo recuerdas tu audición para Emilia Santillana de “Papá en Apuros”, la novela de Latina?

Te voy a ser bien sincera porque lo he comentado con mis compañeros. El día que llegué al casting conocí al director chileno (Víctor Huerta González), a Gerardo (Herrera) ya lo conocía de otras novelas que hemos trabajado juntos. Cuando hice esa audición, yo me fui tristísima porque sentí que no me habían mirado, no me habían corregido nada. Cuando terminamos de pasar la escena, yo preguntaba ‘¿cómo quieres?’, ‘¿debo hacer un poco más soberbia, menos soberbia?’. Pregunté ahí y me dijo ‘no, así está bien tranquila, así está bien, como estás haciendo, está bien’. Recuerdo que yo no tenía la letra muy de memoria. Entonces me dijeron repasa bien tu texto, pero así está bien.

—Entonces, ¿qué sucedió después de ese primer casting para “Papá en Apuros”?

Me fui media cabizbaja, te soy sincera. Me acuerdo haber llamado a mi representante, y le dije ‘Javi, creo que no quedé porque no me dijeron nada, no me pedían más’. En cambio, sentía que con la otra actriz que hacía el personaje de Victoria en ese momento para ese casting se morían de la risa, le daban mucho más feedback, y yo dije ‘ok, ya fue’. Me fui y dije ‘no quedé’. Cómo son las percepciones equivocadas a veces, ¿no? Y, de pronto, a los 15 días me llaman a la segunda llamada y yo digo ‘wow, ya, qué bonito’. Fui e hice la misma escena, pero esta vez ya sola. Me fui bien tranquila y dije ‘bueno, ojalá’, pero ya lo puse en manos de Dios. Siempre trato de que mis proyectos así, decir ‘si es para mí, va a ser para mí. Si no es para mí, no pasa nada, ya vendrá otra oportunidad’. Y así fue.

—Denisse, ¿qué es lo que más te gustó de trabajar en “Papá en Apuros?

La propuesta nueva, la propuesta familiar. Trabajar con niños a mí siempre me ha emocionado; en Perú ya lo hago desde hace muchos años. Entonces, todos esos ingredientes eran ideales para lo que yo estaba buscando este año. Y la verdad que fue lindísimo, ha sido una experiencia increíble que todavía no acaba porque la novela la tenemos al aire, a Dios gracias, completa hasta abril.

—¿Y qué tal la relación con los demás integrantes del elenco de “Papá en Apuros”? A través de redes sociales han compartido que lo pasaban muy bien en los cortes de las grabaciones…

Ha sido uno de los elencos más difíciles de despedir. Cuando uno está todo el tiempo (con el elenco) y convives (…) se vuelve costumbre. Estás en una convivencia diaria, llegas todos los días a hablar con la misma gente, almuerzas con la misma gente y se va haciendo una especie de familia. Pero, al estar en esto tantos años, también te acostumbras a que así es: todo tiene un inicio y un fin. No te vas a poder estar desgarrando cada vez que te despides de la gente. Algunas amistades quedan más que otras y ya. Pero, en este elenco en particular, sí reconozco que me dio mucha pena porque fue un elenco que tenía armonía, una paz bonita.

—¿Cuál fue el “ingrediente secreto” para conseguir esa armonía con el elenco de “Papà en Apuros”?

Hubo un cariño bien bonito. Yo creo que eso definitivamente se debe a la participación de los niños. A veces los adultos nos olvidamos de que hay un niño presente y nos ponemos a hablar de cosas de adultos y se nos escapa una lisura y te olvidas que hay un niño. En general había un cuidado bonito, un cuidado de elección para los chicos. Ese creo que ha sido el ingrediente especial: haber pasado unos meses en mucha armonía, paz; a pesar de que han sido meses bien difíciles.

—¿Qué característica propia le “prestaste” a tu personaje de Emilia Santillana de “Papá en Apuros”?

Es imposible desvincularte de un personaje completamente. No todo es negro o blanco, hay grises en los personajes. Entonces, yo creo que en estos grises siempre un actor encuentra algo suyo que le va a poner al personaje. Yo Denisse me considero una mujer con cierta elegancia y me lo dice todo el mundo al caminar, al conversar, al vestir. Eso se lo presto a Emilia porque así soy yo; y le agrego también el gesto la manito.

—Tras culminar con la grabación de “Papá en Apuros”, ¿cuál es esa escena que quedará grabada para siempre en tu memoria?

Había una escena bien bonita que yo estoy pasando por el pasillo y escucho a Marina (interpretada por Bianca Bazo) hablando con su mamá (Antonia), que es mi hija fallecida. Cuando escucho eso, yo estoy afuera y el director me pide ‘quiero que te quedes en el marco de la puerta escuchando y quiero quedarme ahí contigo’. Él dice ‘grabando’, yo paso por el pasillo y escucho a la niña hablando con su mamá y te juro que me rompió el corazón, me rompió el corazón porque (la actriz) Bianquita es tan chiquita, pero tan natural, muy talentosa, le sale de adentro, le sale del corazón. Estaba parada en el marco de la puerta escuchando y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas.

—Con una larga trayectoria en la actuación sobre los hombros, ¿Denisse Dibós alguna vez pensó en dejar la interpretación?

Creo que todos pasamos por temas, tanto personales como laborales, que nos golpean. Yo, en su momento, tuve mi tema de cáncer y (tenía) la incertidumbre de no saber qué va a pasar. ‘¿Vas a salir de esta? ¿Vas a sobrevivir? ¿Qué está pasando? ¿Voy a pararlo aquí donde empezó o se va a ir por todo mi cuerpo y me va a llevar?’. Son esos momentos de miedo, que, por más que uno diga ‘no tengo miedo’, el miedo aparece, es humano y es inevitable. Y, a nivel laboral, la pandemia nos revolcó a todos.

¿Cómo ver todos los capítulos de “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautiva de lunes a viernes a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. Todos los episodios de “Papá en Apuros” se encuentran disponibles en Latina Play.

Escrito por Alejandra Sánchez