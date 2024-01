Bárbara besa a Cristóbal y son sorprendidos por Stephanie y Elvis | Papá en Apuros Cap.57

Luego de convencer a Cristóbal, Bárbara y Luna salen de fiesta a un punto de encuentro al que también llegará Simón. Todo estaba listo para que la hija de Martín Seminario pasara una velada al lado del chico que conoció por internet. Sin embargo, Bárbara tenía en sus planes acercarse Cristóbal. “Quiero agradecerte porque me ayudaste en matemáticas y en todo. Me hace bien tenerte cerca”, comenzó diciendo.

“Me gusta cuando estás así, más real, más verdadera”, le dijo Cristóbal. Ante ello, Bárbara no se aguantó las ganas y se mandó con contundente pregunta. “¿Cristóbal yo te gusto un poquito? Porque tu a mí me gustas mucho y a mí me gustaría saber que yo te gusto al menos un poquito”, le consultó. El hijo mayor de los Seminario sólo se quedó callado.

“Yo creo que sí. Piensas que soy una chica buena onda, linda y te estás acordando del último beso que tuvimos…”, se respondió así misma tras el silencio del muchacho. Acá fue cuando él le negó que estuviera pensando en el beso. “Entonces te lo recuerdo”, añadió Bárbara antes de besarlo. De pronto llegaron Elvis, Stephanie y Jhonatan, quienes quedaron impactados con lo que estaban viendo.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.