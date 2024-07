Este domingo 7 de julio a las 2pm uno de los cantantes peruanos más queridos por la audiencia nacional llega a Habla Serio, espacio conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez el recordado participante de El Gran Chef Famosos se sinceró sobre muchos aspectos de su carrera musical y lo duro que fue emprender su carrera en solitario alejado de Bareto.

“A mí la música me salvó la vida. Cuando era joven no sabía por dónde ir ni encontraba mi sentido en la vida”, menciona en parte de la conversación que mantuvo con los conductores del podcast sobre sus inicios.

En otra parte de la charla Mesones habla abiertamente de su salida de la banda donde se desempeñó por varios años y lo difícil y problemática que fue su salida del grupo, “La salida de BARETO me dejo en la Bancarrota. Tuve que empezar mi nuevo proyecto personal con 3.60 soles”, refiere el músico, señalando además que su despedida fue muy amarga porque coincidió con la presentación de la banda en los Panamericanos del 2019, “Para mí fue muy duro no estar en la inauguración de los PANAMERICANOS. Sentí que me lo merecía y hasta ahora no puedo ver el vídeo”.

Pero recuerda el intérprete de “La Cumbia del Amor” que su participación en los realitys de Latina fueron el despegue de su carrera. “Mis hijas me convencieron de aceptar la invitación para salir en El Gran Chef Famosos, este programa me cambió la vida”.

Este domingo 7 de julio a las 2:00 pm no te pierdas esta entrevista exclusiva en “Habla Serio”, donde Mauricio Mesones compartirá tanto su vida personal como profesional que no conocías.