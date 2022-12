Todo un artista: pequeño de 8 años se ganó los aplausos de todos al cantar “Bebé salsero”

La energía y la actitud nuevamente se apoderaron del escenario. Sebastián, el más pequeño del equipo Ezio Oliva, volvió a brillar en la tarima de “La voz kids” al cantar el “Bebé salsero”.

Los entrenadores no solo resaltaron la calidad de voz del concursante de 8 años, sino también su desenvolvimiento y carisma a la hora de interpretar en el programa infantil.

“No tienes idea de todo lo que aprendemos de ustedes y las clases maestras que nos dan. Desde el inicio, me has enseñado que no importa la edad ni el tamaño. Eres un niño lleno de energía, talento, fuerza. Esto es solo una competencia y lo real empieza afuera, en Piura”, comentó el cantante peruano y exintegrante de Ádammo.

“La voz kids”

“La voz kids” es el programa del gran show de canto de la televisión mundial, el cual volvió por todo lo alto a las pantallas de Latina de forma exclusiva.

En la actual temporada, los entrenadores son Maricarmen Marín, Eva Ayllón, Ezio Oliva y Víctor Muñoz. Ellos tienen la ardua tarea de guiar a las mejores voces de los niños más talentosos de nuestro país.

Cristian Rivero y Karen Schwarz también son parte del equipo, pero desde la conducción del espacio.