Thiago Castañeda derrochó talento en la semifinal de “La voz kids” al cantar “Adiós amor”

Enérgico, talentoso y buen intérprete. Estas son palabras que se pueden utilizar para describir a Thiago Castañeda, concursante de “La voz kids” que viene causando furor.

Para esta semifinal, el menor entonó “Adiós amor” de Christian Nodal y el resultado fue aplaudido por todos, incluida su entrenadora Eva Ayllón.

“Lo has hecho muy bien y me ha gustado lo que has hecho. Has alegrado a todo el mundo”, comentó la cantante peruana en la edición del último lunes.

“La voz kids”

“La voz kids” es el programa del gran show de canto de la televisión mundial, el cual volvió por todo lo alto a las pantallas de Latina de forma exclusiva.

En la actual temporada, los entrenadores son Maricarmen Marín, Eva Ayllón, Ezio Oliva y Víctor Muñoz. Ellos tienen la ardua tarea de guiar a las mejores voces de los niños más talentosos de nuestro país.

Cristian Rivero y Karen Schwarz también son parte del equipo, pero desde la conducción del espacio.