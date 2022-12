Salsa y sabor: Profesor y alumna pusieron a bailar a todo el set de La Voz Generaciones

Marcos Abreu de 62 años y Milagros Valbuena de 15 años se presentaron en el set de La Voz Generaciones. La pareja, profesor y alumna son de Venezuela y están viviendo en el Perú hace más de cinco años.

Ante la atenta mirada de sus familiares y el jurado del programa, interpretaron un gran tema que rápidamente despertó el interés de todos e incluso puso a bailar a todos los presentes.

Antes de su presentación, Marcos recordó cómo fue su llegada al Perú: “Vendía café, luego empiezo a tocar en autobuses, de ahí comienzo a tocar en orquestas de salsa y a dar clases en una academia. Me encuentro al papá de Milagros y me dice si puedo darle clases para que participe en una competencia. Yo encantadísimo acepté. Milagros me hace acordar a mi nieta”

Ni bien iniciada la presentación, la primera en voltear su silla fue la maestra Eva Ayllón, luego se animó Tony Succar y su madre. Faltaba Christian Yaipén, quien por una cuestión de estrategia en su equipo decidió no pelear por los participantes, aunque dejó en claro que lo hicieron espectacular.

“Tiene voz de cantante famoso, Milagros muy bien junto a tu maestro”, manifestó la maestra Eva. Finalmente, la decisión recaía en los participantes. Tanto Marcos y Milagros decidieron que su maestro sea Tony Succar.