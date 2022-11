Pequeña de 8 años pasó a la siguiente etapa al cantar “La vida es un sueño”

La tiene clara. Cielo Tello canta desde que tiene memoria y este martes demostró su talento en el programa de “La voz kids”.

La pequeña de 8 años pisó el escenario e interpretó el tema “La vida en un sueño”. Su voz retumbó en todo el espacio y generó buenos comentarios entre los entrenadores, al punto de que Víctor Muñoz volteó su silla.

El jurado apostó por el talento de la concursante, quien luego entonó la canción “Arriba Perú” junto a su hermano.

“Estoy muy contento de haber volteado en el último segundo porque algo me decía que tenías esa garra, ese tremendo talento que has demostrado ahorita al cantar a capella. Estoy muy sorprendido y me llena de mucha emoción haber tomado la decisión de que estés en este grupo”, señaló Víctor Muñoz en la edición de este martes.

“La voz kids”

“La voz kids” es el programa del gran show de canto de la televisión mundial, el cual volvió por todo lo alto a las pantallas de Latina de forma exclusiva.

En la temporada actual, los entrenadores son Maricarmen Marín, Eva Ayllón, Ezio Oliva y Víctor Muñoz. Ellos tienen la ardua tarea de elegir y guiar a las mejores voces de los niños más talentosos de nuestro país.

Cristian Rivero y Karen Schwarz también son parte del equipo, pero desde la conducción del espacio.