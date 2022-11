Menor demostró su talento en el escenario al cantar “Dos palomitas”

Está orgullosa de sus raíces. Carolina del Cielo, quien vive en Huanta, Ayacucho, se presentó esta noche en el set de “La voz kids” dispuesta a que todo el Perú conozca su talento.

La menor de 11 años entonó “Dos palomitas” y tuvo muy buenos comentarios de los jurados; sin embargo, ninguno llegó a voltear su silla.

Maricarmen Marín fue una de las primeras en tomar la palabra. Frente a la concursante dijo que hubo algunas fallas técnicas, pero la invitó a que participe en una siguiente temporada.

“Tienes una hermosa voz y mucho sentimiento. Yo no voltee porque nos fuimos un poco en tiempo, cosas técnicas. Cuando estaba por decidirme la canción me ganó. No desistas, persiste, trabaja en tus sueños, trabaja en tu potencial”, comentó la entrenadora en el programa de este lunes.

“La voz kids”

“La voz kids” es el programa del gran show de canto de la televisión mundial, el cual volvió por todo lo alto a las pantallas de Latina de forma exclusiva.

En la temporada actual, los entrenadores son Maricarmen Marín, Eva Ayllón, Ezio Oliva y Víctor Muñoz. Ellos tienen la ardua tarea de elegir y guiar a las mejores voces de los niños más talentosos de nuestro país.

Cristian Rivero y Karen Schwarz también son parte del equipo, pero desde la conducción del espacio.