Menor de 8 años puso a bailar a los entrenadores con la canción “Júrame”

Tiene 8 años y ya sabe qué quiere ser de grande: una gran cantante. Alba Renata se presentó este miércoles en “La voz kids” en la etapa de conciertos en vivo.

Ella escogió el popular y movido tema “Júrame” de El lobo y la sociedad privada. Para esta etapa, la concursante se preparó por varios días y valió la pena el esfuerzo, pues todos los entrenadores la felicitaron.

“Es una gloria tener a niños con esta esperanza. Yo me veo reflejada en ella. Lo que has hecho ha sido una maravilla, hasta me has puesto a bailar”, comentó su entrenadora Eva Ayllón.

“La voz kids”

“La voz kids” es el programa del gran show de canto de la televisión mundial, el cual volvió por todo lo alto a las pantallas de Latina de forma exclusiva.

En la actual temporada, los entrenadores son Maricarmen Marín, Eva Ayllón, Ezio Oliva y Víctor Muñoz. Ellos tienen la ardua tarea de guiar a las mejores voces de los niños más talentosos de nuestro país.

Cristian Rivero y Karen Schwarz también son parte del equipo, pero desde la conducción del espacio.