Lucho Calixto brilló al cantar “I’ve got you under my skin”

Lucho Calixto llegó para demostrar sus aptitudes para el canto y ser parte de La Voz Senior.

Sobre el escenario interpretó la canción “I’ve got you under my skin” con el objetivo de convencer a los entrenadores para que presionen el botón rojo y giren a fin de tenerlo en sus respectivos equipos.

La Voz Senior

La Voz Senior, la versión nacional del principal show de canto de la televisión mundial, retornó en excelente forma a Latina.

Como ya se sabe, en esta temporada de los entrenadores son Eva Ayllón, Raúl Romero, Daniela Darcourt y René Farrait. Ellos tienen el encargo de ubicar y entrenar a las principales voces de nuestro país de la tercera edad.

Además, se cuenta con Cristian Rivero en la conducción y con Jorge Henderson en la locución en off. Dale clic al video para que revises lo que sucedió en esta audición a ciegas.