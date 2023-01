Los Leonardi brillaron con “With a little help from my friends”

Los Leonardi tuvieron una nueva presentación en la presente temporada de La Voz Generaciones.

Sobre el escenario interpretaron la canción “With a little help from my friends” con el objetivo de convencer a sus entrenadores Tony y Mimy Succar.

¿Cuál fue la opinión de los entrenadores luego de escuchar esta interpretación de esta canción de Joe Cocker? Dale clic al video para que mires lo que pasó.

La Voz Generaciones

La Voz Generaciones, la versión nacional del más impresionante show de canto de la televisión internacional, llegó por todo lo alto a Latina.

En esta temporada los entrenadores son Eva Ayllón, Tony Succar, Mimy Succar y Christian Yaipén. Ellos tienen el encargo de encontrar y entrenar a los más grandiosos dúos o grupos de nuestro país.

Asimismo, se cuenta con Cristian Rivero y Karen Schwarz en la conducción. Dale clic al video para que aprecies lo que aconteció en este concierto del viernes 6 de enero.