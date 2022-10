Los Knockouts: Asombrosas presentaciones de los integrantes del equipo Eva.

El equipo de Eva para los knockouts estuvo conformado por Lucho Calixto, Hermanos Vera y Carlos Rubio ellos se enfrentaron en los knockouts y sorprendieron al jurado, pero solo uno logró pasar a los conciertos en vivo.

Lucho Calixto canto “Fly me to the moon” dejó a los entrenadores impactados, Hermanos Vera nos deleito con la letra de la canción “Desde el manantial” que dejó sin palabras al jurado mientras que Carlos Rubio cantó “Desde el fondo de mi alma ” con un sentimiento tan profundo que se reflejó en su presentación.

Los tres fueron celebrados por los entrenadores pero finalmente los Hermanos Vera ganaron esta ronda y ya forman parte de los conciertos en vivo.

La Voz Senior

La Voz Senior, la versión nacional del más espectacular show de canto de la televisión mundial, retornó en excelente forma a Latina.

Como ya se sabe, en esta temporada los entrenadores son Eva Ayllón, Raúl Romero, Daniela Darcourt y René Farrait. Ellos tienen el encargo de hallar y entrenar a las principales voces de nuestro país de la tercera edad.

También se cuenta con Cristian Rivero en la conducción y con Jorge Henderson en la locución en off. Dale clic al video para que revises lo que ocurrió en esta audición a ciegas.