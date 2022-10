Los Knockout: Participantes del equipo Eva abrieron la noche

Una noche más de infartantes knockouts fue la que protagonizaron los tres integrantes del equipo Eva que pelearon en el escenario su pase a los conciertos en vivo. Richard Sánchez, Tuto Segundo y Juan Falcón nos impresionaron con deslumbrantes presentaciones que pusieron a la maestra Eva en una difícil situación, ya que solo podía elegir a uno de ellos para la siguiente etapa.

“La nave del olvido”, “Cuando ya no me quieras”, “Yo me llamo Perú”, fueron los temas que cantaron respectivamente. Ante un público notablemente emocionado, la maestra tomó la decisión de darle su voto de confianza a Richard Sanchez que con una sonrisa genuina corrió a abrazar a su familia.

La Voz Senior, la versión nacional del más espectacular show de canto de la televisión mundial, retornó en excelente forma a Latina.

Como ya se sabe, en esta temporada los entrenadores son Eva Ayllón, Raúl Romero, Daniela Darcourt y René Farrait. Ellos tienen el encargo de hallar y entrenar a las principales voces de nuestro país de la tercera edad.

También se cuenta con Cristian Rivero en la conducción y con Jorge Henderson en la locución en off.