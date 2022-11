La Voz Kids: Mauricio de apenas 9 años llegó desde Piura para interpretar “Me va a extrañar”

Mauricio Bernal, de apenas 9 años, llegó desde Piura para demostrar todo su potencial para el canto sobre el escenario de La Voz Kids. El pequeño participante aseguró que en un futuro le gustaría ser doctor, ya que su madre es enfermera, pero además, confesó que ama cantar.

“Canto desde los 3 años y nunca he llevado clases de canto. Mi papá ha sido mi profesor desde que he tenido 3 años. Actualmente, sigo ensayando en mi casa porque me contratan para cumpleaños y dar serenatas”, manifestó el participante antes de su presentación sobre el escenario de La Voz Kids.

“Para mí es la primera vez que vengo a un programa de televisión, tengo nervios y estoy muy emocionado de estar aquí. Ahora voy a dejar los nervios afuera y voy a demostrar el talento que tengo en el escenario”, agregó Mauricio.

La canción elegida fue “Me va a extrañar”. Ante la atenta mirada de su padre y de los integrantes del jurado el pequeño de 9 años inició su presentación. Maricarmen, Ezio, Víctor y la maestra Eva esperaban y analizaban la performance del participante.

La Maestra Eva hizo gestos indicando que aún le faltaba para llegar a las notas altas. Finalmente, ninguno de los entrenadores volteó su silla. “Tienes una voz linda y hermosa, pero hay mucha diferencia cuando encontramos una voz hermosa con gran porcentaje de interpretación. Eso es lo que nos falta trabajar un poquito más”, aconsejó Maricarmen Marín.