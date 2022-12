La Voz Generaciones: Coro Clave De Do llegó desde Trujillo para cantar “Lejos de ti” en un gran concierto

Un grupo de 17 personas conforman el coro Clave De Do y ahora en noche de conciertos de La Voz Generaciones cantaron “Lejos de Ti”, título con el que esperan seguir avanzando en la competencia.

“Estamos agradecidos con Dios, el principal, la maestra Eva y con los padres de familia del coro, quienes nos están apoyando día por día para mantenernos aquí en Lima”, manifestó la directora antes de la presentación.

Tras los ensayos previos al concierto, la directora del coro logró solucionar algunos problemas de salud con sus alumnos y ahora están todos al cien por cierto para ofrecer lo mejor sobre el escenario de La Voz Generaciones.

Con una gran puesta en escena, el vestuario indicado y el talento por mostrar concretaron una gran presentación.

“Me encanta maestra la felicita por llevar a estos muchachos a un nivel superalto. Se ve mucha disciplina”, manifestó Tony Succar.

“Me fascina el trabajo de Clave De Do, me hubiera encantado más interacción. Lo podemos volver a tratar. Los he sentido muy tímidos esta vez. He sentido al coro un poco lejano de las primeras voces”, comentó la maestra Eva Ayllón.