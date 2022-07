Giuliana Chávez brilló al cantar “The way you make me feel”

Giuliana Chávez llegó para demostrar sus aptitudes para el canto y ser parte de La Voz Perú.

Sobre el escenario interpretó la canción “The way you make me feel” consiguiendo que uno de los entrenadores presione el botón rojo y gire, a fin de tenerla en su equipo.

Como es conocido, en esta temporada de La Voz Perú los entrenadores son Eva Ayllón, Noel Schajris, Christian Yaipén y Daniela Darcourt.

Ellos tienen el encargo de hallar y entrenar a las principales voces de nuestro país. Dale clic al video para que aprecies lo que ocurrió en esta audición a ciegas.

La Voz Perú

La Voz Perú, la versión peruana del más espectacular show de canto de la televisión mundial, retornó en gran forma a Latina contando con la conducción del gran Cristian Rivero.

El programa está en la fase de audiciones a ciegas, aquella en la que los cuatro entrenadores seleccionan a las mejores voces del país.