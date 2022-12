Eva Ayllón a Facu en la gran final: “Lo has hecho muy bien y estoy orgullosa”

Una de las presentaciones más emotivas de la gran final de “La voz kids”. Facu entonó el tema “Amor eterno” de Rocío Dúrcal por una razón: le recuerda a su abuelo, quien hace poco falleció.

Como en cada edición, el pequeño recibió buenos comentarios del jurado y Eva Ayllón, su entrenadora; pero en esta oportunidad, las palabras fueron aún más sinceras y profundas.

“Yo me enamoro de mis niños y de mis jóvenes. Pero esta vez he tenido algo especial por Facu desde que lo vi. Cada vez que salía pedía que no falle, que lo haga bien; y lo has hecho muy bien y estoy orgullosa. Estoy convencida que serás una gran voz”, comentó la cantante peruana en la edición del último martes.

“La voz kids”

“La voz kids” es el programa del gran show de canto de la televisión mundial, el cual volvió por todo lo alto a las pantallas de Latina de forma exclusiva.

En la actual temporada, los entrenadores son Maricarmen Marín, Eva Ayllón, Ezio Oliva y Víctor Muñoz. Ellos tienen la ardua tarea de guiar a las mejores voces de los niños más talentosos de nuestro país.

Cristian Rivero y Karen Schwarz también son parte del equipo, pero desde la conducción del espacio.