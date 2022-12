Cumplió uno de sus sueños: menor entonó “Mix guarachas” en la etapa de conciertos

La alegría y el ritmo se apoderaron del programa infantil. Mayte Gamonal se subió a la tarima de “La voz kids” para entonar el “Mix guarachas” en la etapa de conciertos.

La menor de 14 años, quien está en el equipo de Víctor Muñoz y vive en Chimbote, hizo bailar a los presentes y a sus parientes, quienes estaban en el público presenciando todo el show. De esta forma, la concursante cumplió uno de sus mayores sueños en la vida.

“Me siento orgulloso de que estés en mi equipo. Aquí has demostrado todo el nivel que tienes y cómo te has ido desarrollando. Me gusta cómo fluyes con la música y conectas con nosotros”, comentó el entrenador en la edición del último martes.

“La voz kids” es el programa del gran show de canto de la televisión mundial, el cual volvió por todo lo alto a las pantallas de Latina de forma exclusiva.

En la actual temporada, los entrenadores son Maricarmen Marín, Eva Ayllón, Ezio Oliva y Víctor Muñoz. Ellos tienen la ardua tarea de guiar a las mejores voces de los niños más talentosos de nuestro país.

Cristian Rivero y Karen Schwarz también son parte del equipo, pero desde la conducción del espacio.