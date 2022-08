Beik y Daniela Darcourt cantaron “The way you make me feel” en la Gran Final

Beik tuvo un nuevo concierto en la presente temporada de La Voz Perú, esta vez en la Gran Final de la competencia.

Sobre el escenario interpretó la canción “The way you make me feel” acompañado de su entrenadora Daniela Darcourt.

¿Cuál fue la opinión de Christian Yaipén, Eva Ayllón y Noel Schajris? Dale clic al video para que mires lo que pasó.

La Voz Perú

La Voz Perú, la versión peruana del más espectacular show de canto de la televisión mundial, volvió en gran forma a Latina contando con Cristian Rivero en la conducción.

En la Gran Final cantan los cuatro finalistas de la temporada, los cuales dan su máximo esfuerzo para convencer al público televidente que votará a través del app de Latina y le dará el triunfo a su favorito.