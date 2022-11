Aplaudieron y se pusieron de pie: todos los entrenadores giraron su silla por talento de menor

Apenas empezó a cantar, Christian Yaipén, quien está representando a Eva Ayllón, giró su silla. El talento de Jhoserick David le brota por los poros y prueba de ello fue la magnífica presentación que dio esta noche en “La voz kids”.

Durante toda su canción, los entrenadores aplaudieron, se pararon y hasta celebraron la voz del pequeño de 13 años, quien viajó desde Tumbes para pararse en el escenario del programa infantil.

La canción elegida fue “Ya perdí el corazón” y luego de Christian Yaipén voltearon Ezio Oliva, Maricarmen Marín y Víctor Muñoz.

Aunque la aceptación fue muy buena, y todos querían su talento, el concursante terminó eligiendo al equipo de la compositora peruana.

“Desde que empezaste a cantar yo dije ‘esto es lo que me ha encargado la maestra Eva’. Entonces, giré mi silla y no me he arrepentido. Tienes una manera de interpretar muy bonita, también tu color de voz es muy particular”, comentó Christian Yaipén en la edición de esta noche.

“La voz kids”

“La voz kids” es el programa del gran show de canto de la televisión mundial, el cual volvió por todo lo alto a las pantallas de Latina de forma exclusiva.

En la temporada actual, los entrenadores son Maricarmen Marín, Eva Ayllón, Ezio Oliva y Víctor Muñoz. Ellos tienen la ardua tarea de elegir y guiar a las mejores voces de los niños más talentosos de nuestro país.

Cristian Rivero y Karen Schwarz también son parte del equipo, pero desde la conducción del espacio.