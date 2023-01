Amy Gutiérrez se lució al interpretar un Mix de tres canciones

Amy Gutiérrez, destacada cantante peruana, durante la edición de este sábado 31 de diciembre de La Voz Generaciones deleitó a los entrenadores, público presente y televidente al interpretar el tema “Mix A cuánto me quedé / No te contaron mal / No sé”.

Como se sabe, en esta temporada Christian Yaipén, Eva Ayllón, Tony Succar y Mimy Succar tienen el gran encargo de buscar y preparar a las más grandiosas voces de nuestro país. Es así que, como parte de las ediciones de conciertos, se dio un programa especial por Año Nuevo.

La Voz Generaciones

La Voz Generaciones, la versión nacional del más espectacular show de canto de la televisión internacional, arribó en gran forma a Latina.

Además, se cuenta con Cristian Rivero en la conducción. Dale clic al video para que revises lo que sucedió en este concierto del sábado 31 de diciembre.